Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном погода без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова прогнозируется кратковременный дождь, южный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28, днем - 35-39, в Баку ночью - 26-28, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 752 до 749 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.

Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-28, днем - 35-40, местами - 42-44, в горах ночью - 15-20, днем - 30-35 градусов тепла.

С 22-го и до второй половины дня 24 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град. Скорость западного ветра составит 15-20, местами - 23-25 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня воды в реках, есть вероятность возникновения селей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)