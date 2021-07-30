В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались более 200 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 270 человек.

Об этом сказали в министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в пятницу Trend.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 90 344.

За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 24 715 человек, и общее число инфицированных достигло 3 851 162, состояние 5 384 из них оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в Иране от COVID-19 выздоровели 3 348 363 человека, тест на коронавирус сдали более 25,8 миллиона граждан.

Всего в Иране введено 12 миллионов доз вакцины от коронавируса, общее число вакцинированных первой дозой составляет 9,36 миллиона, второй дозой - 2,65 миллиона человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)