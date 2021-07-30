На суде по делу генерала Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение (версия 2)

(первая версия в 14:09)

БАКУ /Trend/ - На суде по уголовному делу Ровшана Акберова зачитано обвинительное заключение, сообщает в пятницу Trend.

30 июля в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, обвиняемого в умышленном убийстве.

На заседании под председательством судьи Габиба Гасанова было объявлено о начале судебного следствия.

Прокурор зачитал обвинительное заключение.

В нем говорится, что в 2001 году Акберов был отправлен на 95 дней в служебную командировку в Украину. В районе 03:00 - 04:00 31 мая он находился со своими знакомыми Эльчином Алиевым и Мазахиром Шихалиевым в кафе «Сикора». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Акберов стал возмущаться тем, что эти лица проявили к нему неуважение, и вступил с ними в спор. В результате их вывели из кафе. На улице Акберов начал наносить Шихалиеву удары кулаком, а затем ударил Алиева ножом, в результате чего тот скончался.

Акберову было предъявлен обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана.

Подсудимый не признал себя виновным. Он отказался от дачи показаний, заявив, что сделает это после проходящих по делу свидетелей.

Затем показания дал отец жертвы Фадаи Алиев, который сообщил, что получил известие о смерти сына в 05:00 того же дня.

«Друзья сына Назим Ибрагимов и Самед сказали, что доставят его тело в Баку. Я позвонил брату Самеда Мадату, который находился в Киеве, и спросил, кто убил моего сына. Мадат сказал, что Эльчина убил генерал Ровшан Акберов. После похорон я поехал в Киев и три года занимался расследованием. Сотрудники посольства и работники кафе сказали, что Эльчина убил Ровшан Акберов», - сообщил Алиев.

Отвечая на вопросы прокурора, он сказал, что в связи с инцидентом был задержан Гудрат Ахмедов.

"С Гудратом я познакомился после случившегося. Он более месяца был задержан по этому делу. Он тоже был другом моего сына. Позже Гудрат сказал мне, что Ровшан Акберов предлагал ему 40 тысяч долларов и трехкомнатную квартиру в Баку за то, чтобы он взял убийство на себя. Гудрат отказался», - сказал Алиев.

Следующее заседание по этому делу назначено на 25 августа.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)