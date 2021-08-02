Азербайджанский борец вышел в четвертьфинал Олимпиады

БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются соревнования по борьбе в рамках летних Олимпийских игр.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня стартовали соревнования по греко-римской борьбе в весе 77 и 97 кг, а также соревнования по женской борьбе в весе 68 кг.

Азербайджанский борец Рафиг Гусейнов (77 кг) начал выступление с победы. Так, Гусейнов в 1/8 финала поборол своего соперника из Швеции Алекса Кессидиса и вышел в 1/4 финала соревнований. В четвертьфинале соперником азербайджанского борца будет представитель Кыргызстана Акжол Махмудов.

Женщина-борец Элис Манолова в 1/8 финала проиграла своей сопернице из Нигерии Блессинг Оборудубу.