Пенсия учителей с 25-летним трудовым стажем должна составлять 100% их зарплаты - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пенсия учителей, проработавших 25 лет, должна составлять 100 процентов их зарплаты.

Об этом сказал во вторник Trend эксперт в области образования Кямран Асадов.

"Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, лица старше 65 лет достигают верхнего возрастного предела работы в образовательных заведениях, и действие заключенного с ними договора прекращается. Однако в кодексе есть некоторые требования, а именно: если достигший пенсионного возраста является заслуженным учителем, автором учебника или имеет ордена и медали, то контракт может быть продлен с применением определенных льгот. Основываясь на мировом опыте, можно отметить, что во многих случаях учителя в преклонном возрасте, разумеется, даже если они достаточно опытны, имеют низкие навыки в области ИКТ, не умеют на должном уровне пользоваться компьютером и программным обеспечением. Поэтому считаю, что в средних школах следует однозначно отдавать предпочтение молодежи. Для этого в обязательном порядке необходимо внести поправку в закон "Об образовании", - сказал Асадов.

"Считаю, что учителя, проработав 25 лет, должны выходить на пенсию, размер которой составляет 100 процентов их зарплаты. Это не только увеличит возможности трудоустройства молодежи, но и положительно скажется на развитии сферы образования. В конкурсе по приему на работу учителей приняли участие более 60 тысяч человек, но только восемь тысяч из них были трудоустроены. Хотя более 50 тысяч молодых людей имеют дипломы и соответствуют условиям конкурса, они не могут получить работу из-за отсутствия вакансий. Также необходимо провести реформы в связи с рабочим временем учителей. Считаю, что за 12 часов преподавания учитель должен получать минимальную зарплату на уровне 500 манатов. Это снизит нагрузку на них и повысит качество преподавания", - добавил эксперт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)