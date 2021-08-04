Нацсовет телерадиовещания Азербайджана подвел итоги конкурса на открытие образовательного телеканала

БАКУ /Trend/ - На заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана подведены итоги конкурса на открытие образовательного и научно - просветительского общереспубликанского телеканала.

Как передает в среду Trend, с 7 июня по 7 июля 2021 года для участия в конкурсе на открытие общереспубликанского телеканала (с вещанием в Баку и на Абшеронском полуострове, 48-ой канал для SD вещания и 34-ый – для HD-вещания) обратились шесть претендентов.

Для проверки достоверности информации, представленной в документах, а также для изучения наличия у кандидатов экономических, технических, творческих и человеческих ресурсов, необходимых для открытия общереспубликанского телеканала, была создана комиссия. По итогам проверок конкурсная комиссия предоставила Совету справку о каждом претенденте.

На основании представленных справок в Совете прошли обсуждения. Было установлено, что информация о технических и творческих возможностях, человеческих ресурсах, указанная в документах некоторых участников конкурса, не нашла подтверждения при фактической проверке на местах, у некоторых претендентов концепция программы вещания не соответствует условиям конкурса (сфере специализации), а у некоторых – технико-экономические показатели неудовлетворительны для организации общереспубликанского телевещания. Таким образом, Совет пришел к выводу, что ни один из участников конкурса не имеет соответствующего потенциала для обеспечения деятельности общереспубликанского образовательного и научно - просветительского телеканала.

С учетом вышеуказанного и руководствуясь законодательными актами, было принято решение не выдавать специальное разрешение (лицензию) ввиду отсутствия победителя конкурса.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)