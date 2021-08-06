Зохра Агамирова представила упражнение с мячом в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, на которых Азербайджан представляет Зохра Агамирова, сообщает в пятницу Trend. По итогам квалификации десять гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.

Зохра Агамирова начала свое выступление в квалификации с композиции с мячом. За упражнение она получила 23.400 балла.

Агамирова впервые участвует в Олимпийских играх. Лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио Зохра Агамирова завоевала на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева)