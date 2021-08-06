Рафаэль Агаев вышел в финал Олимпиады-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, встретился в полуфинале летних Олимпийских игр-2020 в Токио с венгерским спортсменом Габором Харспатаки.

Как сообщает в пятницу Trend, Агаев одолел соперника со счетом 7:0 и вышел в финал Олимпиады.

Напомним, что азербайджанский каратист в рамках групповых встреч набрал шесть очков, одержав три победы при одном поражении.