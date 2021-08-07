Минтруда и Центры DOST в Азербайджане будут принимать только вакцинированных граждан

БАКУ /Trend/ - Прием граждан и рассмотрение их обращений в приемных министерства труда и социальной защиты населения и подведомственных структур, а также в Центрах DOST с 16 августа 2021 года будут осуществляться только при наличии у них иммунитета или документа о вакцинации от коронавируса (COVID-паспорт).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда, обращения граждан через электронные службы министерства (включая заявление-декларацию для получения адресной государственной социальной помощи) будут рассматриваться только при внесении данных о наличии COVID-паспорта.

"Поскольку пандемия коронавируса нового типа продолжается, каждый из нас обязан защитить себя и своих близких от этой опасности. Самое главное, что нам нужно сделать сейчас - это пройти вакцинацию.

В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации для предотвращения пандемии коронавируса и защиты здоровья населения от COVID-19. Активно участвуя в этом процессе, мы должны в первую очередь защитить себя и своих близких от угрозы заражения и в то же время внести свой вклад в меры, принимаемые нашим государством для борьбы с новым типом коронавируса.

Это правило, внедряемое министерством труда и социальной защиты населения в связи с приемом и рассмотрением обращений граждан, нацелено на поощрение более активного их участия в процессе вакцинации, проводимой с целью защиты здоровья населения", - говорится в сообщении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)