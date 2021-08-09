В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартует этап выбора вакансий по 4 предметам

БАКУ /Trend/ - С 15:00 10 августа в Азербайджане стартует этап выбора вакансий конкурса по трудоустройству учителей по биологии, английскому языку, музыке и русскому языку.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования, к выбору вакансий допускаются кандидаты, набравшие на экзаменах 30 и более баллов. Процесс продолжится до 14:59 13 августа.

Отметим, что в случае, если кандидат откажется от выбранной вакансии после его назначения на эту должность, он не будет допущен к очередному процессу выбора вакансий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev