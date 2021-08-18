В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера, выдававшего поддельные COVİD-паспорта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера Центральной больницы Масаллинского района Зияфета Агабабаева, который в селе Сыгдаш выдавал фальшивые COVİD-паспорта на имя граждан, находящихся за рубежом, сообщает в среду Trend со ссылкой на прокуратуру Масаллинского района.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)