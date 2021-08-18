Названа причина гибели рыбы на каспийском побережье ряда районов Абшерона

БАКУ /Trend/ - Причиной гибели рыбы на каспийском побережье абшеронских поселков Загульба, Бузовна и Мардакян стала жаркая погода, сказал в среду Trend представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

По его словам, из-за жаркой погоды произошло повышение температуры морской воды, в результате в ней уменьшилось содержание кислорода.

Он отметил, что это естественный процесс.

Ахундов также сообщил, что результаты проведенных анализов показали, что рыба погибла не от каких-либо болезней или отравления.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)