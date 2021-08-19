Последняя группа пожарных МЧС Азербайджана вернулась из Турции на родину (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Из Турции на родину вернулась последняя группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Пожарно - спасательные силы МЧС, которые по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены в Турцию для борьбы с лесными пожарами, с 16 августа группами возвращаются на родину.

Напомним, что первые две группы азербайджанских пожарников вернулись из Турции 16 августа.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)