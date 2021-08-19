В Азербайджане больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Баку

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего зараженных коронавирусом приходится на долю Баку – 54,8 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт www.koronavirus.info.az

На втором месте по уровню инфицирования - Абшеронский район (13 процентов). Далее следуют низменные районы (11,7 процента), Гянджа-Газахская зона (6,9 процента), Губа-Хачмазский регион (3,1 процента), Шеки-Загатальский регион (3,9 процента), Лянкяранский район (2,5 процента), Верхний Карабах (1,4 процента) и Нагорный Ширван (2,3 процента).

Меньше всего инфицированных COVID-19 в Нахчыване - 0,008 процента.

В Азербайджане 22 процента инфицированных - это граждане в возрасте 30-39 лет, 18 процентов - 50-59 лет, три процента - в возрасте до девяти лет и два процента - старше 80 лет.

53 процента зараженных составляют женщины, 47 процентов - мужчины.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)