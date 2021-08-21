В Азербайджане стартовали исследования для создания отечественной вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся исследования для создания отечественной вакцины от коронавируса.
Об этом написал в Twitter председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.
"После долгих лет в Азербайджане стартовали исследования в сфере клеточной структуры в целях создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19", - говорится в публикации.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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