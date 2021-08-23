96% попавших в реанимацию с COVID-19 не были вакцинированы - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - В период с марта и до сегодняшнего дня 96 процентов заразившихся коронавирусом и попавших в реанимацию в Азербайджане - это граждане, не прошедшие вакцинацию.
Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в понедельник Trend.
В своей публикации он также призвал граждан вакцинироваться и тем самым снизить уровень угрозы, которую создала пандемия коронавируса для Азербайджана и жизней его граждан.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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