96% попавших в реанимацию с COVID-19 не были вакцинированы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В период с марта и до сегодняшнего дня 96 процентов заразившихся коронавирусом и попавших в реанимацию в Азербайджане - это граждане, не прошедшие вакцинацию.

Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в понедельник Trend.

В своей публикации он также призвал граждан вакцинироваться и тем самым снизить уровень угрозы, которую создала пандемия коронавируса для Азербайджана и жизней его граждан.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)