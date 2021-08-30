Шуша - сам по себе уникальный город - Фархад Бадалбейли

БАКУ /Trend/ - Шуша - сам по себе уникальный город.

Об этом в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше сказал журналистам ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли.

"Я очень счастлив, ведь еще в 1982 году вместе с отцом принимал участие в открытии мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше. Тогда в открытии принимали участие великий лидер Гейдар Алиев, а также маэстро Ниязи, Сулейман Рустам и другие представители нашей интеллигенции. В то время я и Полад Бюльбюльоглу были молодыми. Мы были очевидцами исторического события. Однако в 1992 году Шуша была потеряна. Эта незаживающая рана не давала покоя. Но в результате Отечественной войны наши доблестные воины под руководством Верховного главнокомандующего подарили нам Победу. В какую бы страну мы сейчас ни отправились, мы сделаем это как представители народа-победителя", - сказал народный артист.

Он отметил, что Шуша - уникальный город для любого азербайджанца: "Все наши города нам родные, но Шуша - сам по себе уникальный и своеобразный город. И большая честь принимать участие в сегодняшнем прекрасном мероприятии вместе с другими представителями интеллигенции".

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)