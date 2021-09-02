Минздрав Азербайджана огласил порядок получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана огласило правила получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства.

"В поликлинику необходимо представить соответствующие документы о противопоказании к вакцинации. На основании заключения специальной комиссии, созданной министерством здравоохранения, будет принято решение о выдаче гражданину "сертификата о противопоказаниях", - сказали в министерстве.

Также было отмечено, что гражданину, получившему положительный ответ комиссии, необходимо зарегистрироваться на сайте https://kabinet.its.gov.az/ в разделе "Государственное агентство обязательного медицинского страхования", и выбрав "сертификат противопоказаний", загрузить указанный сертификат на свое устройство.

(Автор: Самир Али. Перевод: Садраддин Агджаев)

Twitter: @GuleliyevSamir