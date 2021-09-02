В каких случаях инфицированным коронавирусом следует немедленно вызвать скорую помощь?

БАКУ /Trend/ - Если инфицированный коронавирусом чувствует сильную усталость, не может двигаться, у него жар или одышка, то ему следует вызвать скорую помощь. Таких пациентов рекомендуется госпитализировать.

Об этом, как передает Trend, сообщил специалист Минздрава Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

Он отметил, что заболевший сначала должен почувствовать изменения в своем теле: «Не следует бояться и паниковать в случае лихорадки или кашля. Лихорадка – это симптом, который может наблюдаться при всех вирусных заболеваниях. Мы рекомендуем пациентам принимать жаропонижающие препараты при повышенной температуре, и если она падает, не следует беспокоиться. Кроме того, если заболевший может задерживать дыхание более чем на 10 секунд, то оснований для паники нет. Но если температура не понижается, а при дыхании есть кашель и раздражение, то следует немедленно вызвать скорую помощь. Иногда пациенты опаздывают госпитализироваться, а это очень важно».