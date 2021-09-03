Начальнику управления Миграционной службы Азербайджана присвоено звание полковника
БАКУ /Trend/ - Начальнику управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы, советнику миграционной службы Эльнуру Калантарову присвоено звание полковника, сообщает в пятницу Trend.
Приказ об этом подписал начальник Госслужбы Вюсал Гусейнов.
Напомним, что Калантаров был назначен начальником управления по связям с общественностью Госслужбы в январе прошлого года, ранее он работал заместителем начальника этого управления.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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