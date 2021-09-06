Сын Национального героя Азербайджана одолел армянского спортсмена на турнире по армрестлингу (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азер Магеррамов - сын Национального героя Азербайджана Асифа Магеррамова (Fred Asif) на турнире Профессиональной лиги армрестлинга (Arm Wrestling) одержал победу над армянским соперником, сообщает в понедельник Trend.
Турнир прошел в Киеве.
Одержав победу, Азер Магеррамов стал обладателем кубка Arm Wrestling.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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