Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на этапе мировой серии в Риме

БАКУ /Trend/ - В Риме прошел второй этап мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец Оян Назариани (+90 кг), успешно прошедший групповой этап, уступил в полуфинале иранскому спортсмену Сохейлу Голипургударзи с минимальной разницей. Затем, одолев румына Василе Караса со счетом 3:0, Назариани завоевал бронзовую медаль турнира.

Махал Новрузов (70 кг) и Ибрагим Юсубов (90 кг) не смогли завоевать медали, но набрали рейтинговые очки.

Отметим, что третий этап мировой серии пройдет в Греции (10-11 сентября), а заключительный этап - в Румынии (25-26 сентября).