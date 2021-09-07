Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на этапе мировой серии в Риме
БАКУ /Trend/ - В Риме прошел второй этап мировой серии по пляжной борьбе.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец Оян Назариани (+90 кг), успешно прошедший групповой этап, уступил в полуфинале иранскому спортсмену Сохейлу Голипургударзи с минимальной разницей. Затем, одолев румына Василе Караса со счетом 3:0, Назариани завоевал бронзовую медаль турнира.
Махал Новрузов (70 кг) и Ибрагим Юсубов (90 кг) не смогли завоевать медали, но набрали рейтинговые очки.
Отметим, что третий этап мировой серии пройдет в Греции (10-11 сентября), а заключительный этап - в Румынии (25-26 сентября).
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