В Азербайджане возобновится сертификация учителей - минобразования

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане пройдет сертификация учителей.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, сертификация учителей была запланирована, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

Министр отметил, что сертификация нацелена не на увольнение учителей, а на повышение качества образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)