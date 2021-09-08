БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в процесс сертификации медработников.

Об этом сказал глава Сертификационного центра минздрава Мурад Мирзазаде, сообщает в среду Trend.

По его словам, Кабмин Азербайджана внес изменения в классификацию специальностей для прохождения сертификации.

"В классификацию включено 18 новых специальностей. Поэтому принято решение о подготовке вопросов для сертификационного экзамена по специальностям, и эта работа уже началась", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что в процессе сертификации начали проводиться тестовые экзамены.

"После их сдачи медработники допускаются к сертификационному экзамену. Кроме того, для них организованы курсы, чтобы облегчить подготовку к экзамену", - сказал Мирзазаде.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)