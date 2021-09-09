В Азербайджане проверяют соблюдение требований законодательства на рынке услуг ОМС

Общество 9 сентября 2021 12:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане проверяют соблюдение требований законодательства на рынке услуг ОМС

БАКУ /Trend/ - Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приступила к проверке соблюдения требований антимонопольного законодательства на рынке услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), сообщает в четверг Trend со ссылкой на госслужбу.

Расследование проводится на основании ряда документов и информации, направленных в госслужбу публичным лицом юридического права «Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию», на предмет наличия признаков юридически не обоснованных ограничений на оказание услуг в сфере ОМС частными медучреждениями, искусственно чинимых препятствий для выхода на этот рынок.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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