В Азербайджане проверяют соблюдение требований законодательства на рынке услуг ОМС

БАКУ /Trend/ - Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приступила к проверке соблюдения требований антимонопольного законодательства на рынке услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), сообщает в четверг Trend со ссылкой на госслужбу.

Расследование проводится на основании ряда документов и информации, направленных в госслужбу публичным лицом юридического права «Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию», на предмет наличия признаков юридически не обоснованных ограничений на оказание услуг в сфере ОМС частными медучреждениями, искусственно чинимых препятствий для выхода на этот рынок.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)