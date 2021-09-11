Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 27-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) – 23-24 градуса.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, утром прогнозируется туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 25-30, в горах ночью - 11-16, днем - 13-18 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)