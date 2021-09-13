Обнародована ​​дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На личные страницы кандидатов, приглашенных на этап собеседования конкурса по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана, отправлены соответствующие уведомления. Собеседования для приема в учреждения специального образования состоятся 16-17 сентября в Республиканской гуманитарной гимназии имени С.С.Пешавари. Из тех, кто подал заявку, с учетом места жительства и результатов экзаменов были отобраны и приглашены на собеседование 80 кандидатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, при прохождении собеседования кандидаты должны иметь все необходимые документы (удостоверение личности, оригинал или приложение к документу о высшей или средней специальности, степени магистра, а также о переподготовке, свидетельство о признании полученного за рубежом образования и его эквивалентности). Все документы, упомянутые во время собеседования, особенно касающиеся уровней образования, упомянутых в разделе «Информация об образовании» электронного приложения, будут проверены.

Во время отбора кандидатов на собеседование, наряду со знаниями и методической подготовкой, будет проверяться их способность работать со студентами, чуткость и ответственность.

С теми, кто успешно пройдет собеседование, будет подписан договор до конца 2021/2022 учебного года.

Отметим, что отборе вакансий, который проводился 7-9 сентября, приняло участие 2138 кандидатов.