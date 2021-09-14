В Азербайджане учителя и техперсонал не будут допускаться в учебные заведения без COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учителя и технические работники, не имеющие COVID-паспортов, сертификатов иммунитета или противопоказаний, в учебные заведения допускаться не будут.

Об этом на онлайн-совещаниях, посвященных ситуации в общеобразовательных, внешкольных и средне-специализированных заведениях, подготовке к новому учебному году и предстоящим задачам, сказал заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Замминистра подчеркнул важность участия в процессе вакцинации большего числа работников образования до начала нового учебного года.

Было отмечено, что для начала традиционного обучения в условиях пандемии были осуществлены необходимые меры, проведена соответствующая работа по соблюдению учебными заведениями санитарно-гигиенических норм.

В онлайн-совещаниях участвовали заведующие районных (городских) отделов (управлений) образования, директора центров детско-юношеского развития, детско-юношеских спортивно-шахматных школ, функционирующих в подчинении Минобразования, и директора колледжей, действующих на территории страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)