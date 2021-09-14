В Азербайджане на 50% увеличилось число заключенных браков
БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом число заключенных браков в Азербайджане увеличилось на 50 процентов.
Как сообщает во вторник Trend, в январе – июле 2021 года отделы регистрации зафиксировали 30 289 фактов заключения брака и 9 692 случая – расторжения.
Число браков на каждую 1000 человек по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилось с 3,5 до 5,2, а случаев расторжения брака – с 1,4 до 1,7.
За аналогичный период 2020 года в Азербайджане было заключено 20 611 браков (на 41,4 процента меньше по сравнению с 2019 годом) и расторгнуто 8 285 браков (снижение на 15,4 процента).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @ElchinMehdiyev
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