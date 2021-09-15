В Баку временно изменили маршрут 19 автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи с маршами военного оркестра и личного состава по улицам и площадям Баку в связи со 103-й годовщиной освобождения города от армяно-большевистской оккупации 15 сентября будут временно изменены схемы движения автобусов по ряду регулярных маршрутов.

Как сообщили Trend в Бакинском Транспортном Агентстве, 15 сентября с 09:00 утра до полного завершения церемонии движение автобусов по регулярным маршрутным линиям в указанных направлениях города будет временно организовано по альтернативным дорогам:

1-е направление: Аллея шехидов - м/ст "Ичеришехер" - улица Истиглалият - Гала гапысы - круг "Азнефть" - памятник Бахраму гуру. Маршрутные линии, которые будут изменены в этом направлении - №3, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 65, 88, 125 и 127.

2-е направление: Сквер С.Вургуна - проспект Бюльбюля - проспект Нефтяников - проспект Азадлыг. Маршрутные линии, которые будут изменены в этом направлении - №2, 4, 5, 10, 18, 32, 46, 49, 88, 125, 127 и 175.