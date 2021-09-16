Госкомстат обнародовал коэффициент рождаемости в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года в Азербайджане родилось 64 149 детей. Коэффициент рождаемости составил 11,0 на 1 000 человек населения. Из общего числа новорожденных 53,2 процента составили мальчики, 46,8 процента - девочки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат.
В отчетный период в Азербайджане было зарегистрировано 42 134 смерти. Коэффициент смертности составил 7,2 на 1 000 человек.
В целом с начала года численность населения выросла на 23 259 человек, или 0,2 процента, составив на первое августа 10 142 392 человека.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @ElchinMehdiyev
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