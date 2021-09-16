В ряде учебных заведений Азербайджана будут применяться электронные школьные журналы

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в ряде школ Азербайджана традиционные журналы будут заменены на электронные, а в некоторых – будут использоваться оба варианта.

Об этом в четверг сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева, передает Trend.

По ее словам, в предыдущем учебном году электронные журналы были применены в 94 школах, а в этом году электронные журналы и дневники появятся в 215 школах Баку: «Уже несколько лет обсуждается вопрос посещаемости учеников X-XI классов. Надеемся, что применение электронных журналов сыграет положительную роль в данном вопросе».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @cingizsafarli

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