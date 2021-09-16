В ряде учебных заведений Азербайджана будут применяться электронные школьные журналы
Общество 16 сентября 2021 18:41 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в ряде школ Азербайджана традиционные журналы будут заменены на электронные, а в некоторых – будут использоваться оба варианта.
Об этом в четверг сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева, передает Trend.
По ее словам, в предыдущем учебном году электронные журналы были применены в 94 школах, а в этом году электронные журналы и дневники появятся в 215 школах Баку: «Уже несколько лет обсуждается вопрос посещаемости учеников X-XI классов. Надеемся, что применение электронных журналов сыграет положительную роль в данном вопросе».
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ПАСЕ призвала Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных землях Азербайджана
Лента новостей
В Узбекистане обсуждено восстановление памятников на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Политика 19:41
Координационный штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана обсудил ряд важных вопросов (ФОТО) Политика 18:31
Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы Армяно-азербайджанский конфликт 18:21
Незаконный визит депутатов Франции на азербайджанские территории наносит вред усилиям по восстановлению мира в регионе – глава МИД Азербайджана (ФОТО) Политика 18:01
В Азербайджане названа категория учителей, которая не будет допущена к очным занятиям в школах Общество 17:54
ПАСЕ призвала Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных землях Азербайджана Политика 17:47
В прошлом учебном году были расторгнуты трудовые договора с 20 директорами бакинских школ Общество 17:46
Конкурс по трудоустройству учителей в Азербайджане будет проводиться несколько раз в год Общество 17:12
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения за год вырос более чем в 2 раза Финансы 17:07
Минкультуры Азербайджана обратилось в Оперштаб в связи с возобновлением работы театров и кинотеатров Общество 16:48
В одном из районов Баку отремонтированы дороги и улицы протяженностью более 18 км (ФОТО) Общество 16:24
От пешки до короля за штурманским колесом Кямала Агасиева: Никому не желаю попадать в цугцванг (ФОТО) Интервью 16:23
Состоялась церемония закрытия совместных учений ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:15
Для предпринимателей в Азербайджане должны быть упрощены формы финучета и налоговой отчетности - Агентство по развитию МСБ Бизнес 15:49
В Азербайджане выявлены еще 1 783 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 680 человек Общество 15:36
Джонсон: Партнерство Австралии, Великобритании и США не направлено против каких-либо стран Европа 15:16
В минобразования Азербайджана прояснили вопрос отсутствия в электронной системе данных о некоторых дипломах Общество 15:02
В Азербайджане завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах, пострадавших во время 44-дневной войны Общество 14:28
Чем масштабнее будет проходить вакцинация, тем положительнее будет результат – глава офиса ВОЗ в Азербайджане Общество 14:11
В Азербайджане еще 29 участников войны будут обеспечены высокотехнологичными протезами Общество 14:11
В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи Франции в Ханкенди Политика 13:26
В азербайджанской армии прошли мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации (ФОТО) Общество 13:06
Узбекнефтегаз освоил новую скважину с добычей природного газа и газового конденсата Энергетика 12:34
В Генпрокуратуру Азербайджана направлена информация о 266 лицах с фиктивной инвалидностью Общество 12:28
В этом году реабилитационные услуги в Азербайджане оказаны более 4 тыс. лиц с инвалидностью Общество 12:15
BBC News: Баку с его богатым культурным наследием является ориентиром современной архитектуры Общество 11:45
В Азербайджане инвалидность назначена 1750 военнослужащим, раненным во II Карабахской войне Общество 11:40