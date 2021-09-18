В Шуше проходит концерт в рамках Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Азербайджане 18 сентября отмечаются День национальной музыки и день рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли. В соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева, ежегодно в этой связи в разных регионах Азербайджана проводится цикл мероприятий, передает в субботу Trend.

День рождения выдающегося композитора также ознаменован открытием Международного музыкального фестиваля, названного в его честь.

Насыщенная программа XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который продлится с 18-го по 24 сентября, включает выступления азербайджанских художественных коллективов и солистов, а также музыкантов из США и Польши.

Один из первых концертов в рамках фестиваля состоится в Шуше, учитывая, что соответствующим распоряжением главы государства этот город объявлен культурной столицей Азербайджана.

В День национальной музыки в Шуше с участием известных солистов организован концерт Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова под управлением народного артиста Агаверди Пашаева.

Наконец настал тот день, когда в освобожденной Шуше звучат бессмертные произведения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Проведение подобного фестиваля в городе Шуша, освобожденном от армянской оккупации спустя 29 лет, было мечтой каждого азербайджанца, и эта мечта сегодня стала реальностью.

Отметим, что сегодня исполняется 136 лет со дня рождения гениального композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки, ученого-музыковеда, общественного деятеля Узеира Гаджибейли, который является автором первой на Востоке оперы.

В течение многих лет на оккупированных Арменией азербайджанских землях, в том числе в Шуше, разрушались наши исторические и культурные памятники. В их числе - бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля в Шуше. Эти расстрелянные бюсты - свидетели армянского вандализма.

Президент Ильхам Алиев еще до начала Отечественной войны заявил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана в Шуше вновь будут установлены бюсты Узеира Гаджибейли, Натаван и Бюльбюля. Эти слова Президента Азербайджана уже стали реальностью. Бюсты вновь установлены в Шуше и встречают гостей этого древнего азербайджанского города.

Кроме того, в освобожденной от оккупации Шуше установлен новый памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли.

Первый памятник композитору в Шуше был установлен в 1985 году по случаю 100-летия со дня его рождения. Памятник, созданный скульптором Ахмедом Саликовым, был полностью разрушен в 1992 году во время первой Карабахской войны в результате армянского вандализма. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был изготовлен новый памятник композитору. Бронзовая статуя была установлена ​на прежнем месте ​в Шуше при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Авторами памятника являются скульпторы Аслан Рустамов, Теймур Рустамов и Махмуд Рустамов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)