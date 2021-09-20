В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с Программой развития ООН (ПРООН) создает малые предприятия для безработных с ограниченными возможностями здоровья в рамках совместного проекта "Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп".

Некоторым из 517 гражданам, чьи бизнес-планы уже утверждены, были представлены соответствующие активы, и они создали собственный бизнес, сообщили в понедельник Trend в министерстве.

По его данным, об этом говорилось на встрече министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева и резидента-представителя Программы развития ООН Алессандро Фракассетти в связи с завершением его миссии в нашей стране.

Министр отметил, что проект, который способствует доступу социально уязвимых групп к малому бизнесу, также поддерживает совершенствование мер активной занятости, профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Бабаев подчеркнул важность организации курсов в сотрудничестве с ведущей мировой системой онлайн-обучения Coursera, чтобы предоставить безработным необходимые знания и навыки для повторного выхода на рынок труда.

По его мнению, совместный проект "Инновации и развитие занятости в Азербайджане" также вносит вклад в предоставление доступа молодежи на рынок труда.

Кроме того, он рассказал о важности проекта, который является продолжением сотрудничества, направленного на обеспечение прав и благосостояния женщин с инвалидностью и ветеранов Карабахской войны.

Министр подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и Программой развития ООН в период работы Фракассетти в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)