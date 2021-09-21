В Баку началось строительство новой станции метро

БАКУ /Trend/ - На улице Джалила Мамедгулузаде в Баку началось строительство новой станции "фиолетовой" ветки метрополитена с условным названием B-04.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", ее строительство ведется по технологии "стена в грунте", так же как станций "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" "фиолетовой" ветки.

Эта технология является не только экологичной и экономичной, но и дает возможность эффективно выполнять строительные работы в ограниченном пространстве.

В соответствии с требованиями этого метода, до начала строительства на его территории были установлены монолитные железобетонные панели. За прошедшее время завершено строительство двух тоннелей протяженностью 1010 и 1021 метр.

Общая длина станции составляет 170 метров, и строительство ведется в трех зонах. В первой уже начались монтажные работы и собираются элементы каркаса из арматуры. Часть участка уже забетонирована.

Глубина залегания станции составляет 29-32 метра в зависимости от рельефа местности.

Станционный комплекс будет состоять из четырех уровней. На первом будет расположен вестибюль. Второй - это переходный или технический уровень. Третий уровень предназначен для перехода на платформу, а на четвертом будут находиться сама платформа и пути.

Длина платформы составит 144 метра, и она будет принимать составы из семи вагонов, так же как и другие станции "фиолетовой" ветки.

Станция будет иметь четыре входа-выхода. Здесь также будут установлены эскалаторы и лестницы для перехода с уровня на уровень.

На территории строящегося сегодня в поселке Ходжасан электродепо будет находиться 27-я по счету станция метро.

Станция B-04 станет 28-й станцией метрополитена Баку.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)