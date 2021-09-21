Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера и до второй половины 23 сентября в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.

В отдельных местах пройдут ливневые дожди, возможен град, в реках повысится уровень воды, а в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели. Западный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/сек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)