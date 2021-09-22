В Азербайджане установлены правила организации очного обучения в период особого карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Организация очного образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году будет регулироваться соответствующим постановлением Кабмина №259 от 10 сентября 2021 года.

Об этом говорится во «Временных правилах организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане» в период режима особого карантина», сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно Правилам, решение о приостановлении и возобновлении в период особого карантинного режима учебного и учебно-воспитательного процесса, проводимого в образовательных учреждениях, функционирующих на всей территории Азербайджана или на отдельных административно-территориальных единицах, принимается министерством образования на основании соответствующего заключения главного государственного санитарного врача Азербайджана или Центров гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана.

Решение о приостановлении и возобновлении очного учебного и учебно-воспитательного процесса в отдельных учебных заведениях в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, возникшей в этих учебных заведениях, принимается на основании заключения главного государственного санитарного врача Азербайджана или Центров гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана нижеуказанными органами (структурами):

- в учебных заведениях, находящихся в подчинении минобразования - министерством образования Азербайджана;

- в учебных заведениях, находящихся в подчинении других органов исполнительной власти - этими органами исполнительной власти с согласования с министерством образования Азербайджана;

- в других учебных заведениях, находящихся в государственной собственности или контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, за исключением вышеуказанных, а также в частных и муниципальных образовательных учреждениях - учредителями этих учебных заведений с согласования с министерством образования Азербайджана.

Решение о приостановлении и возобновлении очного учебного и учебно-воспитательного процесса в отдельных классах (группах) учебного заведения принимает само учебное заведение на основании соответствующего заключения Центров гигиены и эпидемиологии минздрава с информированием минобразования Азербайджана.

Минимум у 80% сотрудников учебных заведений должен иметься COVID-паспорт (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета). Это требование не относится к учебным заведениям где обучается меньше 200 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова)