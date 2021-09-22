БТА дало поручение бакинским перевозчикам в связи с вакцинацией

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) дало поручение действующим в столице компаниям - перевозчикам.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, на встрече с руководителями транспортных компаний в связи с началом нового учебного года были даны указания по вакцинации водителей от COVID-19.

Напомним, что согласно приложению к постановлению Кабмина Азербайджана №229 от 26 июля 2021 года работники сфер деятельности и услуг с первого сентября должны привиться первой, а до первого октября – второй дозой вакцины от коронавируса, либо получить сертификат иммунитета или сертификат о противопоказании. К этим сферам деятельности относятся грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, включая услуги такси.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)