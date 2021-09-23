В ряде районов Баку и Азербайджана ограничат водоснабжение

БАКУ /Trend/ - С 23 по 25 сентября будет ограничено водоснабжение ряда сел Гаджигабульского района, которое обеспечивает магистральный водопровод Огуз-Габала-Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Кроме того, вода будет подаваться по часам на некоторых территориях Абшеронского, а также Бинагадинского и Ясамальского районов Баку.

Отметим, что ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)