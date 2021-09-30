Бакинское транспортное агентство будет контролировать дороги со спутника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство будет контролировать дороги на основании снимков со спутника Azersky.

Как сообщает Trend со ссылкой Azərkosmos, в четверг на встрече между Космическим агентством Азербайджана при министерстве транспорта, связи и высоких технологий - Azərkosmos и Бакинским транспортным агентством (БТА) был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий использование спутниковых снимков Azersky.

Согласно документу, вышеназванные ведомства достигли договоренности об интеграции соответствующих информационных ресурсов и систем для выбора территорий под новую транспортную инфраструктуру, формирования, обмена и использования национальных пространственных данных, а также об организации совместных тренингов по программному обеспечению географических информационных систем.

Между Azərkosmos и ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" БТА подписан коммерческий контракт. Согласно документу ООО будет использовать возможности спутника для реализации проектов в направлении улучшения транспортной системы и оптимизации транспортной инфраструктуры в Баку.

(Перевод: Турал Гараджаев)