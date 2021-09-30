Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму

БАКУ /Trend/ - Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмидт на церемонии присвоения звезд отелям на основе Национальной системы звездной классификации Бюро и Ассоциации отелей Азербайджана.

По его словам, эти стандарты максимально прозрачны и справедливы: "Процесс организован в крайне открытой форме. К сожалению, не все отели смогли пройти первый тур классификации. Однако на последующем этапе мы окажем необходимую поддержку, чтобы и они смогли получить звезды. Это местная система, мы не взяли ее у какой-либо страны. Напротив, даже есть страны, которые обращаются к нам, чтобы воспользоваться нашим опытом", - сказал Флориан Зенгстшмидт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)