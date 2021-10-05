В Баку завершается реставрация крепостных стен Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершается реставрация крепостных стен Ичеришехер.

Об этом сообщили во вторник в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в ответ на запрос Trend.

15 ноября 2020 года управление зафиксировало обрушение части крепостной стены у Сада Филармонии (Губернаторский сад).

"Причины этой проблемы кроются во многовековом возрасте камней, качестве материалов, использованных при реставрации стены в середине прошлого века, а также в климатических факторах. Протяженность этого участка крепостной стены составляет 900 метров. Учитывая, что стена долгие годы подвергалась климатическим воздействиям без проведения соответствующих восстановительно-реставрационных работ, начата ее поэтапная реставрация. Работы ведутся Atelier Erich Pumer и находятся на заключительном этапе. В целом отреставрировано 130 квадратных метров стены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что управление проводит эти работы на основании соответствующего плана.

"В соответствии с этим документом управление планирует в течение нескольких лет отреставрировать крепостные стены по всему периметру Ичеришехер. Так, в 2019 году были успешно отреставрированы Парные крепостные ворота и примыкающий к ним участок стены. Как и ранее, будут приниматься все необходимые меры для защиты и сохранения Ичеришехер - уникальной жемчужины нашей национальной истории и культуры", - говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @cingizsafarli