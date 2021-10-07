«PASHA Life» и «IRSPublishingHouse» на 7-ой Бакинской Международной Книжной Выставке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 7-ой Бакинской Международной Книжной Выставке «Baku International Book Fair 2021», организованной в Бакинском Экспо Центре,«PASHA Life» и «IRS Publishing House»представлены книгами,выпущенными в рамках взаимного сотрудничества.

По настоящее время в результате совместной деятельности «PASHA Life» и «IRS Publishing House» были изданы 13 книг. Это вышедшие в свет «Сны старой крепости», «Гобустан – книга тысячелетий», «Волшебные сказки Тебриза», «Карабах - Древний и прекрасный», «Зачарованный город», «Бакинская симфония», «Каменные стражи», «Карабах – Путь через века», «Гянджа - град Низами», «Шеки – Магия красоты», «Салам, Азербайджан», «Чёрная книга Карабаха» и «Карабах – Путями победы».

Следует отметить, что книжная выставка “Baku International Book Fair 2021”посвящена 880-летию видного представителя мировой литературы, великого поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви. На данной выставке участвуют около 200 издательств и полиграфий из разных стран.

Поддержка производства высококачественной полиграфической продукции в целях представления нашей страны на международном уровне занимает важную роль в деятельности компании«PASHALife». Компания уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности и горда участием в такого рода мероприятиях.

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