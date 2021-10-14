Названо число вакцинированных от коронавируса подростков в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня привиты от коронавируса 357 подростков.
Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, каких-либо осложнений или побочных действий от вакцинации зафиксировано не было.
"Отметим, что вакцинация подростков осуществляется в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре. Подростки могут быть вакцинированы только при наличии показания к этому и с согласия обоих родителей", - сказали в минздраве.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)
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