Названо число вакцинированных от коронавируса подростков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня привиты от коронавируса 357 подростков.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, каких-либо осложнений или побочных действий от вакцинации зафиксировано не было.

"Отметим, что вакцинация подростков осуществляется в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре. Подростки могут быть вакцинированы только при наличии показания к этому и с согласия обоих родителей", - сказали в минздраве.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)