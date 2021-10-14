Закир Султанов признал себя виновным по предъявленным обвинениям

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закира Султанова, сообщает в четверг Trend.

На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было сказано, что свидетели, которые должны были дать показания по делу, не явились на заседание. Обратившись в суд, они сообщили, что больны, поэтому не могут участвовать в процессе.

Судья обратился к обвиняемому с вопросом, приглашать ли на следующее заседание свидетелей или озвучить показания, которые они дали на предварительном следствии.

Обвиняемый Султанов заявил, что он считает себя виновным и предоставляет на усмотрение суда принять решение о том, приглашать ли свидетелей на процесс.

Судебный процесс будет продолжен 20 октября.

Напомним, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, нанесшие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года, в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова были найдены и изъяты различные заметки о суммах денег, полученных должностными лицами минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела. В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов на постоянной основе присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела были изучены материалы, связанные с получением согласия в обмен на материальное вознаграждение на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием. Также в результате расследования были выявлено, что Рафиг Байрамов с помощью руководителей региональных управлений министерства культуры оформлял лишние часы работы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников. Была получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории страны, обналичивалась и присваивалась Рафигом Байрамовым и руководителями региональных управлений минкультуры. Ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего замминистра культуры Азербайджана Рафига Байрамова к лишению свободы сроком на восемь лет.

Уголовное дело в отношении Закира Султанова было выделено в отдельное производство.

По фактам присвоения и злоупотребления служебными полномочиями Султанов был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)