В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие лаборатории STEAM

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялось открытие лаборатории STEAM.

Как сообщает в четверг Trend, уроки STEAM, инициированные Фондом Гейдара Алиева и внедренные в Азербайджане с прошлого года, уже проводятся более чем в 140 школах. Открытие новой лаборатории в педагогическом университете нацелено на проведение занятий по STEAM для молодых учителей. Проект STEAM направлен на развитие у детей инновационных способностей в области ИКТ, творческого подхода и навыков совместной работы.

Азербайджанский государственный педагогический университет внимательно отслеживает динамику развития образовательной модели STEAM как в мире, так и в Азербайджане, поэтому в учебном заведении была начата соответствующая работа. Таким образом, в 2020 году 50 студентов 3-го и 4-го курсов экспериментальной группы физического факультета Азербайджанского государственного педагогического университета приняли участие в тренингах Engenеering for Kids, на которых была доведена актуальность STEAM.

В рамках проекта STEAM Azerbaijan, запущенного министерством образования Азербайджана и реализуемого Институтом образования, 5-13 апреля 2021 года для студентов физического факультета Азербайджанского государственного педагогического университета были проведены очередные тренинги STEAM. Участники обучались 3D-моделированию и печати, кодированию (Micro: bit) модулей на одноплатных платформах. Тренинги проводили специалисты с международными и местными сертификатами. Тема STEAM занимает особое место в магистерской программе и курсовых работах студентов физического факультета АГПУ.

Ученый совет Азербайджанского государственного педагогического университета на заседании 29 апреля принял решение о создании центра STEAM, а седьмого октября утвердил устав центра. При педагогическом университете создан совет STEAM, состоящий из 13 человек. Кроме того, при поддержке Института образования была создана лаборатория, оснащенная широким спектром оборудования STEAM. В учебной программе АГПУ уже есть дисциплина под названием STEAM. Группа преподавателей этого предмета приняла участие в тренингах Института образования и получила сертификаты.

Отметим, что развитие и применение STEAM-образования в Азербайджане находится в центре внимания. Так, второго февраля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об утверждении "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030". В документе поручено реализовать приоритет "конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций", входящий в пятерку национальных приоритетов социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие. Это сыграло важную роль в повышении важности проекта STEAM Azerbaijan.

В 2020/2021 учебном году Министерство образования запустило проект STEAM в 42 общеобразовательных учреждениях Баку, где обучаются более 6 000 учеников 6-х классов. Кроме того, в тренингах, проведенных профессиональным персоналом 2-14 сентября 2020 года для обучения преподаванию STEAM, приняли участие 104 учителя из 34 школ. Кроме того, министерство запустило портал steam.edu.az, связанный с проектом STEAM. На портале представлена ​​информация об образовательных инновациях STEAM, проектной работе и планируемых мероприятиях.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)