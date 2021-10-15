Главный педиатр Азербайджана назвал основной симптом COVID-19 у детей грудного возраста

БАКУ /Trend/ - Дети грудного возраста (младше одного года) входят в группу риска по коронавирусу. Основным симптомом COVID-19 у них является дыхательная недостаточность.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу главный педиатр минздрава Азербайджана Эркин Рагимов.

По его словам, дети грудного возраста тяжело переносят коронавирус.

"Основной симптом COVID-19 у них - дыхательная недостаточность. Порой эта дисфункция бывает настолько острой, что не помогает даже аппарат искусственной вентиляции легких. В редких случаях дети переносят коронавирус бессимптомно, но в течение двух - шести недель у них возникает воспалительный процесс, который может поражать сердце, почки, легкие и другие органы", - сказал Рагимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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