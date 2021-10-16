В Наримановском районе Баку из-за пожара ограничено движение транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку из-за пожара ограничено движение транспорта от улицы Ага Нейматуллы в направлении улицы Тебриз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА призывает водителей во избежание транспортных заторов не использовать для проезда указанную улицу.

Отметим, что пожар возник в утренние часы 16 октября на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриз, где расположены торговые объекты.

На место прибыли пожарные бригады МЧС, принимаются оперативные меры по тушению огня.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)