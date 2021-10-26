В Шуше выпал первый в этом году снег (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Шуше выпал первый в этом году снег.
Как передает во вторник Trend, об этом заведующий отделом по связям с общественностью и информационным технологиям Управления государственного заповедника города Шуша Заур Гасанов поделился в соцсети видеокадрами.
Начавшийся ночью дождь постепенно перешел в снег. Температура воздуха значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.
Отметим, что город Шуша был освобожден от оккупации 8 ноября 2020 года.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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