В Шуше выпал первый в этом году снег (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Шуше выпал первый в этом году снег.

Как передает во вторник Trend, об этом заведующий отделом по связям с общественностью и информационным технологиям Управления государственного заповедника города Шуша Заур Гасанов поделился в соцсети видеокадрами.

Начавшийся ночью дождь постепенно перешел в снег. Температура воздуха значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что город Шуша был освобожден от оккупации 8 ноября 2020 года.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)