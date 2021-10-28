Лица, набравшие ниже 300 баллов, будут иметь больше возможностей для выбора – Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - Лица, набравшие ниже 300 баллов и не сумевшие поступить по специальностям, на которые хотели, будут иметь больше возможностей для выбора.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в III группу будет добавлено 1 300 плановых мест: "Кроме того, уровень сложности предмета географии у абитуриентов, желающих поступить на специальности "Регионоведение" и "Международные отношения", будет одинаковым со II группой. В алгоритме подсчета баллов никаких изменений не будет, коэффициенты предметов тоже останутся неизменными.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)